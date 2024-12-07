Белорус купил у «официала» Geely Atlas cо скрученным пробегом 13 7.12.2024, 17:50

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Автомобилист поделился своей историей приобретения подержанной машины.

Недавно в редакцию av.by обратился читатель из Гродно Виктор. Мужчина поведал свою историю приобретения подержанного авто. В ней по классике жанра — скрученный пробег, внезапные неисправности и разборки с продавцом. Из неординарного — в обмане белорус обвиняет не какое-то физическое лицо, а... официальный дилерский центр Geely.

«Неладное заподозрил сразу»

— Минувшим летом я искал для себя авто, — начинает своё повествование Виктор. — С этой целью регулярно мониторил объявления, рассматривал разные варианты, но в итоге остановил свой выбор на полноприводном Geely Atlas 2019 года выпуска. Автомобиль, что примечательно, продавался официальным дилером Geely в Солигорске, а физически находился в центре трейд-ин в Минске.

— В конце июня я отправился туда за покупкой. Хотелось бы отметить отвратительное качество проведения сделки. Так, сначала обнаружилась ошибка в паспортных данных (исправили шариковой ручкой), а потом её (ошибку) не заверили печатью, — вспоминает Виктор, демонстрируя документ. — Из-за этого я только с третьего раза смог зарегистрировать автомобиль в ГАИ Гродно, потратив на переоформление и передачу документов уйму времени. Но данная проблема, конечно же, не основная...

— Если честно, неладное я заподозрил уже сразу после приобретения авто. Только выехав из центра в Минске, на щитке приборов я заметил ошибку системы безопасности. Сразу сообщил менеджеру, проводившему сделку. Он уверил, что это просто ошибка, а сама система безопасности находится в норме.

На пробег авто и активный индикатор Airbag Виктор обратил внимание сразу...

— Позже на трассе я почувствовал: автомобиль на скорости более 100 км/ч ведёт себя некомфортно — ощущается биение, по салону распространяется запах масла. Вы спросите: почему я не заметил этого во время тестовой поездки? Всё дело в том, что тест-драйв проходил на просёлочной дороге, возможности проверить авто во всех режимах у меня не было. Мне сказали: так как нет страховки, выезд на МКАД запрещён!

— Уже дома я увидел: шины на «Атласе» очень старые, даже вздулись по бокам. Я решил, что такова предположительная причина биения, и вскоре купил новый летний комплект китайских Triangle. Однако после замены резины дискомфорт при езде остался…

Кроме того, чуть позже я обнаружил в машине ещё несколько недочётов: не работают противотуманки и подсветка номера, сильно деформированы пороги в местах установки подъёмника, правое зеркало не всегда раскладывается до конца, при переключении КПП с третьей на четвёртую ступень ощущается вибрация... Я всерьёз обеспокоился состоянием авто и стал просить у менеджера дилерского центра сервисную историю Geely. Хотелось изучить её и скорее приступить к обслуживанию автомобиля.

— Стоит отметить, что изначально дилер заявил об отсутствии сервисной книжки. Это меня смутило, ведь машине всего пять лет, ещё недавно она находилась на гарантии… Но мне пообещали предоставить историю обслуживания в электронном варианте.

«В автомобиле отмотан пробег... Но кто это сделал?!»

— Получив документ, я принялся внимательно его исследовать и пришёл к выводу, что последние заказ-наряды... сфальсифицированы! — продолжает гродненец. — Невооружённым глазом заметна нестыковка по датам и пробегам. Без промедления я заказал историю авто на av.by. Увы, она подтвердила мои опасения: в приобретённом мной авто был отмотан пробег.

Geely продавался на сайте с 8 апреля с пробегом 229 000 км, а уже 11 мая ООО «Белавтоспецгрупп-М» разместило объявление о продаже этого же автомобиля со значением... 156 321 км.

Я связался с предыдущим владельцем «Атласа», тот подтвердил, что отдал авто дилеру по системе трейд-ин с пробегом почти 230 тыс. км. Более того, он сообщил мне, что в автоцентр им были также переданы сервисная книжка и допуск к участию в дорожном движении (до 24.02.2026), а ещё бывший собственник добавил: на кроссовере были хорошие шины!

— Всю собранную информацию я предоставил менеджеру, проводившему сделку купли-продажи. Он искренне удивился и ответил, что постарается разобраться в этой ситуации. Однако позже он сообщил мне: руководитель сервиса, при котором дилер принимал данный Geely Atlas, уже уволен. Соответственно, спрашивать не у кого…

— Разумеется, меня такой расклад не устроил. Я обратился непосредственно к директору автоцентра в Солигорске. Он выслушал меня и предложил приехать на машине в Солигорск на сервис для устранения всех неисправностей за счёт ООО «Белавтоспецгрупп-М». В середине июля я так и поступил — отвёз Geely в данный автосалон. Там должны были провести полное ТО автомобиля и устранить все указанные мной недочёты. Мне объяснили, что также будет проводиться адаптация АКПП, а это займёт время. Поэтому я оставил «Атлас» в Солигорске и возвратился домой на выданном мне подменном транспорте.

«Машина продолжает сыпаться…»

Шло время. Мужчине обещали звонить и высылать фото в подтверждение выполненных работ. Однако ни звонков, ни сообщений от представителей ООО «Белавтоспецгрупп-М» Виктор так и не дождался.

— В течение недели через инфоцентр я связывался с инженером сервиса и пытался хоть как-то навести справки о своей машине. При этом каждый раз мне говорили: «Не переживайте, перезвоним, всё делается! В конце недели заберёте», — вспоминает собеседник.

— Однако к указанному сроку мне никто не позвонил. На выходных я связался с инженером сервиса. Он сообщил: «В принципе, машина готова. Осталось только её помыть, и завтра можете забирать». На следующий день я прибыл в Солигорск. Авто оказалось грязным, но также мне сказали, что адаптация АКПП не была проведена: в связи с большим пробегом делать это якобы опасно. Мол, такие вмешательства грозят заменой самой коробки передач. Обещанную балансировку колёс тоже не осуществили, отметив, что биение может быть технически допустимым.

— По дороге домой я обратил внимание: на щитке приборов всё так же «горит» Airbag, а в салоне по-прежнему чувствуется запах горелого масла. Позже я решил проверить, как выполнены работы по заказ-наряду. В ходе проверки обнаружил, что не был заменён салонный фильтр. Из него буквально сыпался песок! А в документах, к слову, указывалась как цена нового фильтра, так и стоимость процедур по его замене...

— Фото и видео грязного элемента я отправил начальнику отдела сервиса. Но он заявил, что это ничего не доказывает! Мол, я мог любой фильтр им прислать. Впрочем, и отмотанный пробег, как оказалось, лишь мои неподтверждённые слова…

— В это же время мне позвонили из СЗАО «БЕЛДЖИ» и попросили оставить свой отзыв о посещении дилерского центра в Солигорске. Чтобы дать объективный комментарий, я вновь набрал директора салона с просьбой устранить очевидные недостатки: убрать ошибку системы безопасности Airbag, разобраться с биением колёс, заменить фильтр салона. Руководитель пообещал, что свяжется с коллегами из Гродно, которые всё это сделают с моей машиной, и мне не придётся снова ехать к ним. В очередной раз я, поверив словам дилера, оставил голосовое сообщение с положительным высказыванием о данном автоцентре. Вот только выполнения данных обещаний, увы, так и не дождался…

— А авто тем временем продолжает «сыпаться». В начале сентября потёк радиатор. Я обратился в дилерский центр Geely в Гродно и оставил там машину для ремонта. В тот же день, надеясь на сей раз быть услышанным, снова связался с директором ООО «Белавтоспецгрупп-М»: самое время выполнить обещания и устранить старые недочёты, ведь Atlas прямо сейчас находится у дилера на сервисе! Руководитель пообещал, что со мной поговорит начальник отдела сервиса. Но, как вы можете догадаться, так никто и не вышел на связь…

- В общем, я остался со своими проблемами один на один. Вдобавок в машине обнаружилась очередная поломка: вышел из строя подшипник... Полагаю, все неисправности — из-за большого пробега авто. Но ведь насчёт него меня нагло обманули! И кто? Получается, официальный дилерский центр! Это, конечно, очень обидно... Я простой человек, большого достатка не имею, долго копил, чтобы купить машину посвежее, а радости от её приобретения уже мало осталось. Но я всё же имею надежду на то, что моя история оградит других от подобных последствий, — резюмирует гродненец.

Выслушав историю мужчины, журналисьы обратились в официальный дилерский центр Geely в Солигорске. Комментарий по поводу данной ситуации дал лично директор Александр Терентьев:

— Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с определённым риском, особенно если автомобиль не находится на гарантии. Естественный износ, прошлая эксплуатация и другие факторы могут привести к выявлению разного рода вопросов уже после покупки. Понимание этого риска не снимает с нас ответственности за предоставление клиенту профессиональной поддержки и эффективного решения любых возникающих вопросов. Наша цель — быть надёжным партнёром для каждого клиента, оказывать ему всестороннюю помощь и находить оптимальные решения даже в сложных ситуациях.

— Нам искренне жаль, что Виктор испытал подобный опыт и подобные эмоции при взаимодействии с автоцентром. В нашей многолетней практике работы это первый случай, когда мы получили столь обширный отзыв о нашей работе. И эта ситуация требует особого внимания, анализа и изменения тех процессов, которые привели к такому клиентскому опыту. Именно поэтому мы детально изучили все аспекты данной ситуации, чтобы предотвратить подобную обратную связь в будущем.

— Мы рады, что нам удалось найти взаимовыгодное решение: предложили Виктору выкуп его автомобиля и помощь в выборе автомобиля, который, мы надеемся, принесёт ему только положительные эмоции от вождения.

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