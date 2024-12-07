Дания передала вторую партию F-16: сколько у Украины есть истребителей и как это изменит ситуацию 3 7.12.2024, 18:12

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Эскадрилья – это мощная защита воздушного пространства.

Сегодня, 7 декабря, стало известно, что Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16. Теперь украинские Воздушные силы имеют на вооружении почти эскадрилью таких самолетов.

Об этом заявил эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

Выходит, что в настоящее время Силы обороны имеют уже 17 этих современных истребителей. По стандартам НАТО, эскадрилья – это 17-21 самолет. По словам эксперта, такое количество F-16, имеющих ПС, позволяет использовать для стратегических задач. Впрочем, желательно иметь требуемое дополнительное оборудование.

- В принципе имеем эскадрилью. Это мощная защита воздушного пространства. Речь идет о расширении возможностей перехвата воздушных целей за счет авиационной составляющей… Безусловно, нужно говорить о том, что такое количество самолетов уже позволяет использовать их для стратегических задач. То есть для ударов по территории Российской Федерации. Федерации, – рассказал Храпчинский.

Эксперт объясняет, что для применения самолетов против КАБ требуется дополнительное оборудование — иностранные системы радиолокации. Кроме того, «желательно получить» самолеты дальнего радиоэлектронного обнаружения, обещанные Украине Швецией. Это существенно поможет ВСУ работать на линии боевого столкновения на приграничной территории РФ.

- Это позволит работать (самолетами F-16 — Ред) уже не только против КАБов, но и непосредственно по наземным целям, которых очень много на оккупированной территории и в РФ. Тем более, что орудия для работы на близком расстоянии, в частности, авиабомб, которые предоставлены США, есть в достаточном количестве. 270 или 950 км. То есть это уже зависит от разрешения наших западных партнеров, — подчеркнул Храпчинский.

По словам эксперта, Дания передает Украине обещанные истребители с определенным упреждением. Уже сейчас видна эффективность использования F-16 против воздушных целей во время вражеских атак.

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