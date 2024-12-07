Объявлен рождественский сбор для детей погибших белорусских воинов

Объявлен рождественский сбор для детей погибших белорусских воинов1
- 7.12.2024, 18:26
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Поддержим детей тех, кто отдал жизнь за наше будущее.
Начинается рождественская акция для детей погибших белорусских воинов. В связи с этим ко всем неравнодушным белорусам обратился командир полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей:
«Наша цель - собрать средства на подарки для детей наших погибших побратимов. Цель сбора: 7000 евро.
Пожертвовать можно на счета нашего дружеского фонда.
Банковский перевод
Получатель: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
(латиницей: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE).
Номера счетов
PLN: PL75 1140 2004 0000 3402 8329 8472
USD: PL70 1140 2004 0000 3612 1824 8290
EUR: PL80 1140 2004 0000 3812 1824 8303
Банк: mBank
Адрес банка: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.
SWIFT: BREXPLPWMBK.
Название перевода: DAPAMOHA DZIETKAM.
(латиницей: DAPAMOHA DZIETKAM).
Перевод с карточки либо BLIK
Польский злотый (PLN)
Не оставайтесь в стороне! Поздравить детей тех, кто отдал жизнь за наше будущее, - самое простое, что мы можем сделать для них».