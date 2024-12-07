Объявлен рождественский сбор для детей погибших белорусских воинов 1 7.12.2024, 18:26

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Поддержим детей тех, кто отдал жизнь за наше будущее.

Начинается рождественская акция для детей погибших белорусских воинов. В связи с этим ко всем неравнодушным белорусам обратился командир полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей:

«Наша цель - собрать средства на подарки для детей наших погибших побратимов. Цель сбора: 7000 евро.

Пожертвовать можно на счета нашего дружеского фонда.

Банковский перевод

Получатель: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

(латиницей: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE).

Номера счетов

PLN: PL75 1140 2004 0000 3402 8329 8472

USD: PL70 1140 2004 0000 3612 1824 8290

EUR: PL80 1140 2004 0000 3812 1824 8303

Банк: mBank

Адрес банка: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

SWIFT: BREXPLPWMBK.

Название перевода: DAPAMOHA DZIETKAM.

(латиницей: DAPAMOHA DZIETKAM).

Перевод с карточки либо BLIK

Польский злотый (PLN)

Доллар США (USD)

Евро (EUR)

Не оставайтесь в стороне! Поздравить детей тех, кто отдал жизнь за наше будущее, - самое простое, что мы можем сделать для них».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



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