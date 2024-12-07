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Объявлен рождественский сбор для детей погибших белорусских воинов

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  • 7.12.2024, 18:26
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Объявлен рождественский сбор для детей погибших белорусских воинов

Поддержим детей тех, кто отдал жизнь за наше будущее.

Начинается рождественская акция для детей погибших белорусских воинов. В связи с этим ко всем неравнодушным белорусам обратился командир полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей:

«Наша цель - собрать средства на подарки для детей наших погибших побратимов. Цель сбора: 7000 евро.

Пожертвовать можно на счета нашего дружеского фонда.

Банковский перевод

Получатель: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

(латиницей: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE).

Номера счетов

PLN: PL75 1140 2004 0000 3402 8329 8472

USD: PL70 1140 2004 0000 3612 1824 8290

EUR: PL80 1140 2004 0000 3812 1824 8303

Банк: mBank

Адрес банка: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

SWIFT: BREXPLPWMBK.

Название перевода: DAPAMOHA DZIETKAM.

(латиницей: DAPAMOHA DZIETKAM).

Перевод с карточки либо BLIK

Польский злотый (PLN)

Доллар США (USD)

Евро (EUR)

Не оставайтесь в стороне! Поздравить детей тех, кто отдал жизнь за наше будущее, - самое простое, что мы можем сделать для них».

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