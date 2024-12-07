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Трамп отреагировал на события в Сирии

  • 7.12.2024, 18:58
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Трамп отреагировал на события в Сирии

Он заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.

Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии. Эта страна не является партнером США.

Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в его соцсети.

Трамп заявил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в ходе хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.

«Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами», - подчеркнул политик.

Он отметил, что Россия никогда не получала большой выгоды от Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.

«Сирия - это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь!», - сказал он.

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