Топ-5 напитков, которые подарят энергию 2 7.12.2024, 19:17

Фото: filizhanka.com

Они отлично заменят кофе.

Утро без чашечки кофе для многих кажется не состоявшимся. Мы привыкли просыпаться с кофейным ароматом и заряжаться бодростью от кофе в течение рабочего дня. Но знали ли вы, что существуют и другие вкусные и более полезные способы получить энергию? 24health.by рассказывает о таких напитках.

Матча

Сейчас это очень популярный напиток, особенно среди тех, кто ведет здоровый образ жизни. Матча имеет специфический вкус. В половине чайной ложки матчи содержится от 30 до 45 мг кофеина (зависит от марки).

Полезные свойства матчи:

Содержит антиоксиданты. Катехины в матче борются с воспалительными процессами в организме и замедляют старение клеток.

Наличие кофеина и L-теанина. Кофеин повышает работоспособность и концентрацию внимания без повышения давления, аминокислота L-теанин дает бодрость без негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

Очищение организма. В матче содержится хлорофилл, который способствует естественному очищению организма от токсинов.

Снижает холестерин и поддерживает уровень сахара в норме. По некоторым исследованиям, матча способствует снижению уровня липидов и глюкозы.

Улучшает работу печени, а также является профилактикой онкозаболеваний.

Противопоказания: беременность и кормление грудью, при заболеваниях ЦНС и желчевыводящих органов. Не исключена индивидуальная непереносимость.

Цикорий

Цикорий – еще одна прекрасная альтернатива кофе. Они даже имеют схожий вкус.

Полезные свойства цикория:

Богат антиоксидантами, которые защищают наши клетки от повреждений свободными радикалами.

Бодрит. Хоть цикорий и не содержит кофеин, но оказывает хорошее тонизирующее действие. Такой напиток можно пить в любое время суток.

Улучшает работу пищеварительной системы. Инулин, содержащийся в цикории, благоприятно влияет на пищеварение и поддерживает баланс полезной микрофлоры.

Укрепление иммунитета. Цикорий содержит витамины С, группы В и минералы (калий и магний). Они укрепляют иммунную систему и поддерживают общий тонус организма.

Противопоказания: заболевания ЖКТ, желчнокаменная болезнь, повышенная возбудимость нервной системы, беременность и кормление грудью.

Ячменный кофе

Альтернативная версия кофе без кофеина. В продаже он есть в виде молотого продукта и в зернах. Ячменный кофе имеет вкус поджаренного хлеба.

Польза ячменного кофе:

Отсутствие кофеина. Его могут пить те, кому противопоказан кофе, причем в любое время суток.

Богат витаминами (А, Е и D, группы В) и минералами (калий, кремний, фосфор и другие).

Улучшает пищеварение.

Борется с воспалительными процессами в организме.

Снижает уровень холестерина.

Улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Противопоказания: непереносимость глютена (целиакия), диабет (по разрешению лечащего врача).

Кэробовый напиток

Кэробовый напиток – известен как «какао без кофеина» – вкусный и полезный. Кэроб, или рожковый плод, – бобовое растение, которое растет в Средиземноморском регионе.

Польза:

Без кофеина: кэроб не содержит кофеин, поэтому его можно пить в любое время дня и ночи, не беспокоясь о бессоннице.

Богат питательными веществами. В есть железо, кальций, калий, магний и витамины группы B.

Потрясающий вкус: сладкий наподобие шоколадного, он нравится многим.

Обладает антиоксидантными свойствами.

Положительно влияет на пищеварительную систему.

Снижает уровень холестерина.

Гипоаллергенен, так как не содержит глютен.

Горячий шоколад

Этот напиток особенно актуален в холодные дни.

Полезные свойства:

Имеет расслабляющий эффект. Согревает и успокаивает.

Богатый антиоксидантами из-за высокого содержания в нем какао.

Улучшает настроение: какао содержит теобромин – вещество, которое стимулирует выработку эндорфинов, которые отвечают за чувство удовольствия и счастья. Это хорошее средство от апатии и хандры.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что употребление темного шоколада положительно влияет на сердце и сосуды.

Но, в таком напитке высокое содержание калорий, если в него добавляют сахар или сливки. Поэтому людям с сахарным диабетом он противопоказан.

Как выбрать качественный горячий шоколад

Выбирайте темный шоколад, используйте натуральный какао-порошок, добавляйте натуральные подсластители: мед, кленовый сироп, сироп топинамбура или стевии, избегайте готовых смесей.

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