Топ-5 напитков, которые подарят энергию

Топ-5 напитков, которые подарят энергию2
- 7.12.2024, 19:17
Они отлично заменят кофе.
Утро без чашечки кофе для многих кажется не состоявшимся. Мы привыкли просыпаться с кофейным ароматом и заряжаться бодростью от кофе в течение рабочего дня. Но знали ли вы, что существуют и другие вкусные и более полезные способы получить энергию? 24health.by рассказывает о таких напитках.
Матча
Сейчас это очень популярный напиток, особенно среди тех, кто ведет здоровый образ жизни. Матча имеет специфический вкус. В половине чайной ложки матчи содержится от 30 до 45 мг кофеина (зависит от марки).
Полезные свойства матчи:
Содержит антиоксиданты. Катехины в матче борются с воспалительными процессами в организме и замедляют старение клеток.
Наличие кофеина и L-теанина. Кофеин повышает работоспособность и концентрацию внимания без повышения давления, аминокислота L-теанин дает бодрость без негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.
Очищение организма. В матче содержится хлорофилл, который способствует естественному очищению организма от токсинов.
Снижает холестерин и поддерживает уровень сахара в норме. По некоторым исследованиям, матча способствует снижению уровня липидов и глюкозы.
Улучшает работу печени, а также является профилактикой онкозаболеваний.
Противопоказания: беременность и кормление грудью, при заболеваниях ЦНС и желчевыводящих органов. Не исключена индивидуальная непереносимость.
Цикорий
Цикорий – еще одна прекрасная альтернатива кофе. Они даже имеют схожий вкус.
Полезные свойства цикория:
Богат антиоксидантами, которые защищают наши клетки от повреждений свободными радикалами.
Бодрит. Хоть цикорий и не содержит кофеин, но оказывает хорошее тонизирующее действие. Такой напиток можно пить в любое время суток.
Улучшает работу пищеварительной системы. Инулин, содержащийся в цикории, благоприятно влияет на пищеварение и поддерживает баланс полезной микрофлоры.
Укрепление иммунитета. Цикорий содержит витамины С, группы В и минералы (калий и магний). Они укрепляют иммунную систему и поддерживают общий тонус организма.
Противопоказания: заболевания ЖКТ, желчнокаменная болезнь, повышенная возбудимость нервной системы, беременность и кормление грудью.
Ячменный кофе
Альтернативная версия кофе без кофеина. В продаже он есть в виде молотого продукта и в зернах. Ячменный кофе имеет вкус поджаренного хлеба.
Польза ячменного кофе:
Отсутствие кофеина. Его могут пить те, кому противопоказан кофе, причем в любое время суток.
Богат витаминами (А, Е и D, группы В) и минералами (калий, кремний, фосфор и другие).
Улучшает пищеварение.
Борется с воспалительными процессами в организме.
Снижает уровень холестерина.
Улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Противопоказания: непереносимость глютена (целиакия), диабет (по разрешению лечащего врача).
Кэробовый напиток
Кэробовый напиток – известен как «какао без кофеина» – вкусный и полезный. Кэроб, или рожковый плод, – бобовое растение, которое растет в Средиземноморском регионе.
Польза:
Без кофеина: кэроб не содержит кофеин, поэтому его можно пить в любое время дня и ночи, не беспокоясь о бессоннице.
Богат питательными веществами. В есть железо, кальций, калий, магний и витамины группы B.
Потрясающий вкус: сладкий наподобие шоколадного, он нравится многим.
Обладает антиоксидантными свойствами.
Положительно влияет на пищеварительную систему.
Снижает уровень холестерина.
Гипоаллергенен, так как не содержит глютен.
Горячий шоколад
Этот напиток особенно актуален в холодные дни.
Полезные свойства:
Имеет расслабляющий эффект. Согревает и успокаивает.
Богатый антиоксидантами из-за высокого содержания в нем какао.
Улучшает настроение: какао содержит теобромин – вещество, которое стимулирует выработку эндорфинов, которые отвечают за чувство удовольствия и счастья. Это хорошее средство от апатии и хандры.
Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что употребление темного шоколада положительно влияет на сердце и сосуды.
Но, в таком напитке высокое содержание калорий, если в него добавляют сахар или сливки. Поэтому людям с сахарным диабетом он противопоказан.
Как выбрать качественный горячий шоколад
Выбирайте темный шоколад, используйте натуральный какао-порошок, добавляйте натуральные подсластители: мед, кленовый сироп, сироп топинамбура или стевии, избегайте готовых смесей.