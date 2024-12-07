Шольц: Договоренности с Трампом по Украине возможны 7.12.2024, 19:25

Олаф Шольц

Канцлер Германии подчеркнул, что ничего не должно решаться «через головы украинцев».

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает, что страны Европы смогут договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом о совместном подходе к политике в отношении Украины, отмечает «Немецкая волна».

- Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию в отношении Украины, - заявил глава правительства ФРГ в субботу, 7 декабря, в интервью радиостанции Deutschlandfunk. - Я уже подробно поговорил с будущим президентом США по телефону, и мы также ведем прямой диалог с его командой по вопросам политики безопасности.

Канцлер не сообщил никаких подробностей диалога, лишь подчеркнув, что важно, «чтобы убийства поскорее закончились, и чтобы независимость и суверенитет Украины оставались гарантированными». При этом Шольц вновь отверг дискуссии о вводе немецких миротворческих войск в Украину в «настоящее время».

Шольц подчеркнул, что ничего, включая гарантии безопасности, не должно решаться «через головы украинцев» и что Германия останется «самым сильным сторонником» Украины в Европе.

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