10-й день протестов в Грузии: студенты устроили шествие к парламенту 7.12.2024, 19:33

Многотысячные проевропейские акции продолжаются в Тбилиси и других городах Грузии.

В Тбилиси 10-й день продолжаются проевропейские протестные акции. Грузины стали собираться у парламента уже после полудня. На «дневной протест» пришли в основном те, кому ночью не удается выходить по объективным причинам – молодые родители, школьники, бабушки и дедушки студентов, передает «Эхо Кавказа».

Ближе к вечеру несогласные с политикой «Грузинской мечты» устроили шествия к парламенту с разных локаций. Студенты разных вузов пришли с Чавчавадзе – с огромной растяжкой с надписью «Солидарность заключенным режима» и фотографиями демонстрантов, избитых полицией.

Актеры и режиссеры в субботу заполнили двор Тбилисского городского суда. Там сегодня проходит предварительное заседание по делу популярного актера Андро Чичинадзе и комика Онисе Цхададзе. Их обвиняют в участии «в беспорядках».

Одновременно с Тбилиси протестные акции проходят в Батуми, Кутаиси, Гори, Зугдиди и других городах Грузии.

Участники протестов требуют отставки правительства и назначения новых парламентских выборов, а также освобождения задержанных. Когда журналисты спрашивают у людей на улицах, почему они выходят протестовать, самые распространенные ответы: «За европейское будущее» и «Не хочу жить в России».

Напомним, что 28 ноября тысячи протестующих вышли к парламенту Грузии, требуя отставки правительства после того, как премьер Ираклий Кобахидзе объявил, что страна фактически приостановит процесс вступления в ЕС на четыре года. Кобахидзе заявил, что «категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как акт милосердия», а страна возобновит свою заявку в 2028 году «с достоинством, а не умоляя».

С тех пор акции стали регулярными, а спецназ еще пять ночей разгонял протестующих с использованием перцового спрея, слезоточивого газа и водометов.

Число задержанных за девять дней достигло почти 500.

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