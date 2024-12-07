В Доминикане в грузе бананов обнаружили кокаина на $250 миллионов 8 7.12.2024, 19:41

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Правоохранители выяснили, откуда он.

6 декабря в порту Санто-Доминго (столица Доминиканской Республики) в партии бананов обнаружили спрятанный кокаин на сумму около $250 млн. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщило 7 декабря Национальное управление по контролю за наркотиками, пишет «Гордон».

Ведомство отметило, что действовать правоохранители начали после того, как в порту были обнаружены два открытых контейнера, один пустой, а другой нагруженный бананами.

«Была проведена более тщательная проверка, в результате которой в двоих контейнерах было обнаружено в общей сложности 320 пакетов, содержащих 9588 кг вещества, предположительно кокаина, оценочной стоимостью 250 млн», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, кокаин прибыл из Гватемалы и должен был попасть в Бельгию.

Расследование касается как минимум 10 человек, которые могут быть причастны к наркотрафику.

Вещество отправили в Национальный институт судебно-медицинской экспертизы (INACIF) для определения типа и точного веса груза.

В Национальном управлении по контролю за наркотиками назвали изъятую партию наркотиков крупнейшей в стране. Ранее рекорд принадлежал грузу, найденному в 2006 году в доминиканском порту Кауседо, тогда масса наркотиков составила 2580 кг.

Ссылаясь на фонд InSight Crime, Reuters пишет, что изъятия, которые произошли в 2024 году, свидетельствуют, что Карибский регион вновь становится основным маршрутом переправки наркотиков из Колумбии в Европу, где, по оценкам, потребление наркотиков выросло за12 лет в два раза.

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