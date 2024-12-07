Белорусы могут поступить в вуз без экзаменов

Белорусы могут поступить в вуз без экзаменов2
- 7.12.2024, 20:05
Для этого нужно выиграть олимпиаду.
«В прошлом году те школьники, которые хорошо себя проявили в университетских олимпиадах, могли поступить в вуз без экзаменов. Есть ли такая возможность в этом году?», - спросила у «АиФ» жительница Мозыря.
Есть. По информации Минобразования, в 2024/2025 учебном году университетские олимпиады организуют на базе 21 регионального университета. Некоторые вузы уже в ноябре объявили регистрацию участников. Как правило, такие олимпиады проводят в два этапа. Первый – заочный, школьникам предлагают в дистанционном формате выполнить ряд заданий (как правило, проходит в декабре-январе).
Затем наиболее успешных ребят приглашают на заключительный этап олимпиады, который обычно проходит на базе вуза (январь-март). Лучшие участники получают рекомендацию к зачислению без экзаменов на определенные специальности.