В костюме Трампа во время встречи с Зеленским заметили знак для Украины 7.12.2024, 20:35

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Фотофакт.

Украинский президент Владимир Зеленский встретился в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото, сделанные накануне встречи, опубликовало 7 декабря агентство ЕРА.

Трамп выбрал для встречи костюм синего цвета, дополнив его желтым галстуком.

«Трамп, Макрон, Зеленский. Обратите внимание: Трамп в канонических украинских цветах! Очень вероятно, что он об этом даже не подозревает, но ... Это – символически», – прокомментировал фото украинский блогер, бывший нардеп Виталий Чепинога.

Как «Европейской правде» сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, встреча президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом продолжалась 35 минут.

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