Украинские пограничники рассказала о ситуации на границе с Беларусью 3 7.12.2024, 21:24

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Украина готова отразить любую атаку.

Ситуация на границе с Беларусью остается стабильной, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

- Никаких нестандартных моментов, которые могли бы влиять на украинскую безопасность непосредственно по линии границы, за последний долгий период мы не фиксируем. Также видим, что даже такое информационное нагнетание, которое постоянно делала Беларусь, несколько снизилось, - сказал Демченко.

Он отметил, что даже несмотря на все это, для Украины это направление остается угрожающим. А участки на границе продолжают укрепляться в фортификационном отношении.

По его словам, Украина должна иметь сильные оборонительные позиции и быть готовой отразить любую вражескую атаку.

«В настоящее время Россия не имеет на территории Беларуси достаточного количества своих сил и средств, которые могли бы представлять для нас серьезную угрозу. Но Беларусь продолжает поддерживать Россию, поэтому этот регион остается для нас важным и потенциально опасным», - отметил спикер ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что ситуация может меняться, и подразделения разведки продолжают следить за этим направлением.

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