Стало известно, сколько авто изъяли у таксистов за работу «вне реестра» 7.12.2024, 20:55

Минтранс раскрыл цифры.

В Транспортной инспекции рассказали, сколько уже изъяли авто у таксистов за «нелегальную работу». Все это было сделано по результатам «контрольных мероприятий».

Так, изъято 63 легковушки: они не были включены в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

На сегодня в реестре уже 246 диспетчеров, в том числе 157 диспетчеров такси. Это около 100% от общего количества.

Также туда включены 5,3 тыс перевозчиков (или 93%), в том числе 3,7 тыс перевозчиков автомобилями-такси (около 100%), а также 33,8 тыс водителей (порядка 80%), в том числе 21 тысяча таксистов.

В базу внесены 27 тысяч транспортных средств (75%), среди них более 16,6 тыс автомобилей-такси.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в Беларуси заработал Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

В него вошли маршрутчики, такси, диспетчеры, водители автобусов и легковых автомобилей. Только те, кого включат в этот список, могут продолжать свою деятельность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com