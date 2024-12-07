Стало известно, сколько авто изъяли у таксистов за работу «вне реестра»
- 7.12.2024, 20:55
Минтранс раскрыл цифры.
В Транспортной инспекции рассказали, сколько уже изъяли авто у таксистов за «нелегальную работу». Все это было сделано по результатам «контрольных мероприятий».
Так, изъято 63 легковушки: они не были включены в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.
На сегодня в реестре уже 246 диспетчеров, в том числе 157 диспетчеров такси. Это около 100% от общего количества.
Также туда включены 5,3 тыс перевозчиков (или 93%), в том числе 3,7 тыс перевозчиков автомобилями-такси (около 100%), а также 33,8 тыс водителей (порядка 80%), в том числе 21 тысяча таксистов.
В базу внесены 27 тысяч транспортных средств (75%), среди них более 16,6 тыс автомобилей-такси.
Напомним, что с 1 ноября 2024 года в Беларуси заработал Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.
В него вошли маршрутчики, такси, диспетчеры, водители автобусов и легковых автомобилей. Только те, кого включат в этот список, могут продолжать свою деятельность.