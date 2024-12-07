Украинские полярники показали пингвина-полицейского, которого заинтересовало чужое гнездо 2 7.12.2024, 22:04

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Возле украинской станции в Антарктиде обитают три вида пингвинов.

Возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» антарктический пингвин проявил агрессию в отношении живущих там субантарктических пингвинов. Об этом 7 декабря сообщил в Facebook Национальный антарктический научный центр (НАНЦ).

- «Вернадского» посетил строгий инспектор – антарктический пингвин. Его называют полицейским, ведь черная тонкая полоска на подбородке этой птицы напоминает ремешок на шлеме констебля. Сначала он появился у причала и очевидно обнаружил какие-то нарушения в одном из гнезд, которые тысячами живут на нашем острове. Неожиданный гость стал приходить к этому гнезду и клевать его жителей. Тамошняя пара активно отбивалась от его, – написали полярники.

Украинцы отметили, что через несколько дней агрессии пингвины нашли общий язык, и «полицейский» переместился в другую часть острова.

«Из трех видов пингвинов, обитающих в районе «Вернадского», антарктические – самые агрессивные. Некоторое время на нашем острове их было даже двое: возможно, это пара, которая искала себе место для гнездования. И один из них решил «отжать» гнездо у субантарктических пингвинов. Но те отстояли свою территорию», – прокомментировал ситуацию биолог антарктической экспедиции Свитозар Давыденко.

Специалисты утверждают, что обычно в Антарктике пингвины мирно сосуществуют, потому что у них разный образ жизни и стратегии охоты, однако ссоры между видами тоже случаются.

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