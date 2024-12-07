Друг лукашиста Баскова получил еще одну должность в белорусском хоккее 3 7.12.2024, 22:30

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Артем Каркоцкий и Дмитрий Басков

Он сменил известнейшего игрока.

Артем Каркоцкий стал генеральным менеджером сборной Беларуси, сообщила федерация хоккея в своих соцсетях.

С 12 по 15 декабря белoрусы примут участие в Кубке Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге. Соперники нашей команды — сборные Казахстана, России и команда, составленная из иностранцев, играющих в КХЛ.

На сайте Белoрусской федерации хоккея появился и комментарий Каркоцкого на предмет комплектования состава — в качестве генменеджера, отмечает «Зеркало».

Артем Каркоцкий (второй слева) и Дмитрий Басков (второй справа) перед матчем КХЛ между «Динамо-Минск» и «Торпедо», 18 февраля 2023 года. Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Минск»

Ранее эту должность занимал известнейший в прошлом хоккеист Михаил Грабовский, об уходе которого ничего не сообщалось.

У Каркоцкого есть и два других поста — он генеральный директор минского «Динамо» и председатель Совета директоров клубов Экстралиги.

Артем раньше сам играл в хоккей — в основном в белoрусских клубах. Также он засветился в пяти официальных матчах за национальную команду ОАЭ, где выступал под занавес карьеры.

Каркоцкий — друг «сенатора» Дмитрия Баскова и не раз выкладывал с ним совместные фото. В частности, разместил у себя снимок с на тот момент президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, который приехал в Минск на встречу с Лукашенко по вопросам проведения чемпионата мира 2021 года.

На фото был и Басков. В его отношении дисциплинарным советом IIHF тогда велось расследование на предмет дискриминации спортсменов из-за их политических взглядов и причастности функционера к убийству Романа Бондаренко. В итоге Фазеля раскритиковали за визит в белорусскую столицу, Минск лишили чемпионата мира, а Баскова забанили на пять лет.

Отметим, что Каркоцкий играет в хоккейной команде Лукашенко, которую тренирует Басков.

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