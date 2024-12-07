Зеленский в Париже встретился с президентом Грузии Зурабишвили 7.12.2024, 22:42

Он подчеркнул, что Украина всегда на стороне Грузии и ее народа.

Сегодня, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Париж провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Ситуация в Грузии — ключевая тема, которую обсудили во время встречи, сообщает FREEДOM.

Владимир Зеленский выразил поддержку и солидарность с грузинским народом, который сейчас отстаивает свое будущее в Европейском Союзе и выступает против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

- Мы с вашим народом, конечно, и на стороне вашей страны всегда — вашего образа жизни и вашего выбора будущего членства в ЕС и НАТО. Всегда с вашими людьми. Мы видим все, мы поддерживаем, — отметил украинский президент.

В свою очередь Саломе Зурабишвили рассказала о массовых нарушениях во время недавних парламентских выборов в Грузии, в частности, об ограничении избирательных прав грузин, проживающих за рубежом.

По ее словам, в Грузии продолжаются масштабные демонстрации против фальсификации выборов и силовое подавление, запугивание митингующих.

Президент Грузии поблагодарила за всю проявленную поддержку и приветствовала решение Украины применить санкции против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и 18 его сообщников — грузинских чиновников, в том числе и против премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

По словам президента Украины, это санкции против тех лиц, которые толкают независимый грузинский народ в другую сторону — в сторону России.

- Мы очень хотели показать партнерам, которые очень сильны в мире — ЕС, Соединенным Штатам, что надо быть вместе с вами, вместе с Грузией, с вашим народом, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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