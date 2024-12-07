CNN: Режиму Асада в Сирии остались считаные дни 7.12.2024, 23:28

1,608

Башар Асад

Фото: AFP

Об этом свидетельствует скорость продвижения повстанцев.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена наблюдают за скоростью продвижения сирийских повстанцев. Они считают, что режим правителя Сирии Башара аль-Асада может упасть за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Телеканал отмечает, что если американский анализ подтвердится, это будет «удивительно быстрое» падение власти сирийского президента после войны, начавшейся в 2011 году, которая до прошлой недели находилась в относительном застое.

В то же время официальные лица, по данным CNN, предостерегают, что официальной оценки судьбы Асада еще не существует, и что мнения расходятся, говоря, что его смерть не является окончательным решением конфликта.

«Складывающийся консенсус заключается в том, что это становится все более и более правдоподобным сценарием», - сказал один анонимный высокопоставленный чиновник.

Другой источник заметил, что, вероятно, к следующим выходным режим Асада потеряет всякую видимость власти.

«Единственное, что могло бы задержать победу повстанцев - это хорошо организованный переворот и реорганизация, но люди Асада хорошо поработали над тем, чтобы подавить любых потенциальных конкурентов», - добавил чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com