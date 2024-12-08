«США постепенно сдавливают удавку на шее кремлевской гидры» 8.12.2024, 1:40

Военный эксперт о событиях в Сирии для РФ.

События в Сирии — это элемент военно-политического давления Соединенных Штатов на Российскую Федерацию, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров с Украиной. Такое мнение сегодня, 7 декабря, в эфире телеканала FREEДOM высказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

«Давайте называть вещи своими именами. Это — элемент принуждения. Причем весьма примечательным был звонок руководителя генштаба российской армии Герасимова его американскому коллеге. Все связывают это с нанесением удара стратегической баллистической ракетой «Орешник» по Днипру. Нет.

Речь идет о том, что звонок прозвучал как раз в момент начала наступления отрядов повстанцев на Алеппо. То есть фактически Российская Федерация пыталась понять происходящее в Сирии и узнать мнение американских партнеров. Фактически это была попытка остановить продвижение повстанческих отрядов, но эта попытка провалилась», — рассказал военно-политический аналитик.

По его словам, действия РФ в Сирии на данный момент весьма ограничены.

При этом военно-политическое давление на Россию сегодня ведется не только в моменте эскалации военного напряжения в Сирии.

«Это события и в Приднестровье, и в Грузии. И параллельно поднимается тема возможности ликвидации российского анклава на территории Молдовы. Речь о Приднестровье. Как видим, Соединенные Штаты постепенно сдавливают удавку на шее кремлевской гидры», — резюмировал Дмитрий Снегирев.

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