Свитан: Теперь от границы с НАТО до основного ядерного арсенала РФ – несколько десятков километров 8.12.2024, 3:03

Путин довоевался.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО границы Альянса значительно приблизились к крупнейшему российскому арсеналу ядерного оружия. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью «Гордону».

Он рассказал, что одно из мест хранения стратегического ядерного оружия страны-агрессора РФ находится неподалеку от военного аэродрома Оленья в Мурманской области. Также там находится Северный флот РФ, поэтому естественно, что в этом регионе расположены стратегические ядерные арсеналы, сказал эксперт.

«Самый большой, кстати, ядерный арсенал – это как раз на Кольском полуострове, то есть рядом с Финляндией, Норвегией и Швецией, буквально уже граница НАТО. То есть от границы с НАТО до основного стратегического ядерного арсенала – несколько десятков километров. Вот самое интересное, довоевался [нелегитимный президент РФ] Путин с НАТО, что НАТО подошло к его основному ядерному арсеналу», – сказал он.

По словам Свитана, теперь тот не знает, что с этим делать.

«Страшно ж это все поднимать и куда-то перевозить, есть это опасение. Поэтому проблем с «ядеркой» у Путина лично и у россиян больше, чем во всем мире», – отметил эксперт.

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