Reuters: В Румынии прошли обыски по делу о финансировании избирательной кампании 8.12.2024, 5:10

Прокуратура Румынии сделала заявление.

Прокуратура Румынии расследует финансирование лидера президентского голосования Калина Джорджеску. Это происходит после отмены результатов голосования, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

7 декабря румынские прокуроры провели обыски в нескольких объектах недвижимости в рамках расследования возможного незаконного финансирования президентских выборов в стране.

Прокуроры не назвали кандидата, чья кампания расследуется, но документы, рассекреченные Советом национальной безопасности на этой неделе были сосредоточены на кампании Калина Джорджеску - ультраправого, пророссийского критика НАТО.

Джорджеску, который хочет прекратить поддержку Румынией Украины против российского вторжения, имел лишь однозначную поддержку в социологических опросах до первого тура голосования 24 ноября, но в этом туре вырвался на первое место, что поставило под сомнение легитимность выборов.

Прокуратура сообщила, что в субботу состоялись три обыска в центральном городе Брашов.

«Обыски направлены на возможную причастность лица к незаконному финансированию избирательной кампании одного из кандидатов на пост президента Румынии путем использования денежных сумм... которые могли быть получены от совершения преступлений, а впоследствии были вовлечены в процесс отмывания денег», - говорится в заявлении прокуратуры.

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