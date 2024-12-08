закрыть
8 декабря 2024, воскресенье, 4:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: В Румынии прошли обыски по делу о финансировании избирательной кампании

  • 8.12.2024, 5:10
Reuters: В Румынии прошли обыски по делу о финансировании избирательной кампании

Прокуратура Румынии сделала заявление.

Прокуратура Румынии расследует финансирование лидера президентского голосования Калина Джорджеску. Это происходит после отмены результатов голосования, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

7 декабря румынские прокуроры провели обыски в нескольких объектах недвижимости в рамках расследования возможного незаконного финансирования президентских выборов в стране.

Прокуроры не назвали кандидата, чья кампания расследуется, но документы, рассекреченные Советом национальной безопасности на этой неделе были сосредоточены на кампании Калина Джорджеску - ультраправого, пророссийского критика НАТО.

Джорджеску, который хочет прекратить поддержку Румынией Украины против российского вторжения, имел лишь однозначную поддержку в социологических опросах до первого тура голосования 24 ноября, но в этом туре вырвался на первое место, что поставило под сомнение легитимность выборов.

Прокуратура сообщила, что в субботу состоялись три обыска в центральном городе Брашов.

«Обыски направлены на возможную причастность лица к незаконному финансированию избирательной кампании одного из кандидатов на пост президента Румынии путем использования денежных сумм... которые могли быть получены от совершения преступлений, а впоследствии были вовлечены в процесс отмывания денег», - говорится в заявлении прокуратуры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский