Премьер Сирии заявил о готовности к процессу передачи власти оппозиции 8.12.2024, 8:50

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Мохаммед аль-Джалали

Фото: Владимир Костырин

В Генштабе Сирийской армии заявили о падении режима Асада и приказали сложить оружие.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, избранным народом. Заявление прозвучало после захода в Дамаск повстанцев, установления ими контроля над столицей и очевидного падения режима президента Башара аль-Асада.

Об этом сообщает Associated Press.

Глава сирийского правительства отметил, что остается в стране, и высказался о процессе передачи функций власти «временному правительству», в который могут войти представители оппозиции.

В видеообращении, обнародованном на Facebook-странице Джалали, он рассказал, что утром пойдет в свой офис, чтобы продолжить работу. Политик отметил, что правительство готово «протянуть руку» оппозиции и передать ей функции переходного правительства.

«Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и миром… но этот вопрос зависит от любого руководства, избранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать (с этим руководством) и предложить все возможные удобства», - сказал он.

Сирийский премьер также призвал граждан Сирии не портить государственную собственность.

Несмотря на распространенную информацию в СМИ о побеге из Дамаска диктатора Асада на борту самолета, Джалали не уточнял в своем заявлении, действительно ли президент покинул страну.

Ранее в эту ночь сообщалось, что сирийские повстанцы 8 декабря вошли в столицу страны Дамаск после стремительного продвижения и взятия под контроль города Хомс накануне.

Высокопоставленные сирийские армейские офицеры рассказали западным СМИ, что президент Башар Асад покинул Дамаск - он для этого воспользовался самолетом и вылетел в неизвестном направлении.

Сообщается, что в Генеральном штабе Сирийской арабской армии (САР) заявили военнослужащим о падении режима Асада и приказали сложить оружие. А сирийские повстанцы уже объявили об успехе революции.

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