Путин оказался перед тяжелым выбором 8.12.2024, 8:59

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У российской армии иссякает человеческий ресурс.

О состоянии российской оккупационной армии на сегодняшний день, где иссякает человеческий ресурс, военный эксперт Дмитрий Снегирев сказал так: «Для решения задачи по взятию условного Покровска необходимо оказывается проводить частичного характера мобилизацию, пополнять личный состав российских войск оккупировавших Украину. Чтобы избежать этого, бросается все. Это то, что называется «поскрести по сусекам», когда, соответственно, кидаются уже непосредственно на линию боевого соприкосновения и части ПВО, и роты охраны с аэродромов и более квалифицированные специалисты».

Военный эксперт дополнил свой рассказ о дефиците личного состава у россиян: «Вы посмотрите на географию воинских частей, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. С Уссурийска перебрасывают личный состав, чтобы решить вопрос некомплекта и соответственно боевых подразделений, а это весьма показательно».

После этого Дмитрий Снегирев отметил важный нюанс: «Заметьте, показательно и то, что РФ не имеет возможности поддерживать свое присутствие на территории Сирии даже личным составом, а это показательно, то есть некого перебросить даже в Сирию, где теряется один из важнейших пунктов геополитического влияния Российской Федерации на Ближнем и Дальнем Востоке и в Средиземноморье, то есть Россия стоит перед выбором: либо остатки личного состава, всех, кого наскребли бросать «в топку» массовых потерь на Украине, либо отвлекаться на ситуацию в Сирии. Избрали украинский театр боевых действий».

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