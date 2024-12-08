Зеленский: Трамп настроен решительно 8.12.2024, 9:10

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Президент Украины подвел итоги встречи в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу в Париже с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.

По словам президента Украины, разговор был продуктивным.

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.



President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.



We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024

В частности, украинский лидер отметил решительность избранного президента США, заявив, что он, как всегда, «настроен решительно», и поблагодарив республиканца за такую позицию.

Кроме того, президент выразил благодарность французскому лидеру за организацию этих переговоров в столице Франции.

Глава украинского государства уточнил, что в ходе переговоров речь шла об украинцах, ситуации на фронте и справедливом мире для Украины. Все настроены на то, чтобы завершить эту войну как можно скорее и справедливо.

Достигнута договоренность продолжить работу в этом направлении.

«Мир благодаря силе возможен!» - отметил президент.

Между тем, в общении с журналистами в Париже Зеленский подчеркнул важность того, чтобы партнеры знали об украинской позиции именно от Украины, а не от кого-то.

«Без Украины любые договоренности невозможны», - добавил глава украинского государства.

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