Зеленский: Трамп настроен решительно
- 8.12.2024, 9:10
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Президент Украины подвел итоги встречи в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу в Париже с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.
По словам президента Украины, разговор был продуктивным.
I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024
President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.
We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI
В частности, украинский лидер отметил решительность избранного президента США, заявив, что он, как всегда, «настроен решительно», и поблагодарив республиканца за такую позицию.
Кроме того, президент выразил благодарность французскому лидеру за организацию этих переговоров в столице Франции.
Глава украинского государства уточнил, что в ходе переговоров речь шла об украинцах, ситуации на фронте и справедливом мире для Украины. Все настроены на то, чтобы завершить эту войну как можно скорее и справедливо.
Достигнута договоренность продолжить работу в этом направлении.
«Мир благодаря силе возможен!» - отметил президент.
Между тем, в общении с журналистами в Париже Зеленский подчеркнул важность того, чтобы партнеры знали об украинской позиции именно от Украины, а не от кого-то.
«Без Украины любые договоренности невозможны», - добавил глава украинского государства.