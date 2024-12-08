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The Times: Израильские танки пересекли границу с Сирией

  • 8.12.2024, 9:36
  • 5,290
The Times: Израильские танки пересекли границу с Сирией

Это произошло на фоне крушения режима диктатора Асада.

Танки Израильской армии обороны (ЦАХАЛ) сегодня, 8 декабря, пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Это произошло на фоне крушения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада после взятия повстанцами Дамаска.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильское издание рассказало, что согласно утверждениям сирийских отчетов этой ночью, израильские танки пересекли границу с Сирией с Голанских высот.

По не подтвержденным данным, израильские войска якобы вошли в буферную зону в районе Кунейтра (город на юго-западе Сирии), и открыли огонь.

При этом в Армии обороны Израиля данную информацию пока не комментируют.

Перед этим ночью 8 декабря The Times of Israel сообщало, что войска ЦАХАЛ в составе 210-й региональной дивизии «Башан» проводят инженерные работы на заграждениях на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.

По данным СМИ, Армия обороны Израиля намерена объявить об усилении ограничений для нескольких городов вблизи границы с Сирией после очевидного падения режима Асада из-за кампании повстанцев, часть групп которых считается исламистскими.

В «Армейском радио» рассказали, что ограничения означают, что занятия в школах будут отменены в четырех друзских селах вблизи границы.

Израильские СМИ отметили, что земли, прилегающие к границе с Сирией, будут объявлены закрытой военной зоной, то есть гражданские лица не будут иметь доступ к ним.

Также указывалось, что вокруг Голанских высот устанавливаются блокпосты, и в этом районе движение транспорта ограничивается при необходимости.

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