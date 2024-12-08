Пациент в приемном покое под Минском нахамил врачу и швырнул в него рецептом 8.12.2024, 9:54

Мужчина не согласился с рекомендациями медика.

Ему пришлось пожалеть о своей несдержанности

Пациент бросил листок с назначениями лекарств в сторону врача приемного отделения и оскорбил ее, что привело к судебному разбирательству.

Суд признал мужчину виновным в умышленном унижении чести и достоинства медика. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя агрогородка Минского района, обвиняемого в оскорблении врача приемного отделения местной больницы.

Инцидент произошел после того, как врач выписала пациенту назначение на лекарственные средства. Не согласившись с рекомендациями, мужчина бросил листок с названиями препаратов в сторону врача и оскорбил ее.

Врач рассказала, что пациент вел себя агрессивно, а также высказал в ее адрес оскорбления, которые унижают ее честь и достоинство. Опасаясь мужчину, она попросила медсестру взывать милицию. Она также указала, что примирение возможно — но если несдержанный пациент принесет ей свои извинения.

В свою очередь мужчина заявил, что не высказывал в адрес врача никаких оскорблений.

«Считает, что данный врач недобросовестно отнеслась к его проблемам со здоровьем, выписала лекарственные средства, которые ему противопоказаны, поэтому он был возмущен этим и бросил ей на стол листок бумаги с написанными на ней названиями лекарственных средств и сказал, что ему надоело «бл***кое отношение к нему». У него не было умысла на оскорбление потерпевшей. Считает, что врач ненадлежаще выполняла свои обязанности врача по отношению к нему. Считает, что задержали его сотрудники милиции незаконно, а также не разъяснили ему права и обязанности, незаконно проводили его обыск, о чем он изложил в жалобе прокурору», — говорится в материалах дела.

Заслушали в суде и показания свидетелей. Одна из них подтвердила слова врача о том, что пациент высказывал в ее адрес слова оскорбительного характера и вел себя агрессивно.

Другая медсестра рассказала, что находясь в приемном покое слышала, как мужчина бросил листок с назначениями со словами «засунь этот препарат себе куда-то».

Суд также исследовал видеозаписи, сделанные в больнице, однако они не содержали звукового сопровождения, а также показания милиции, выехавшей по вызову.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 10.2 КоАП Беларуси — оскорблении, то есть умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме, сославшись на объяснения потерпевшей и свидетелей, а также письменные материалы дела. Объяснения пациента о нарушении его прав во время задержания и жалобы на действия милиции были признаны необоснованными.

С учетом характера правонарушения, отсутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине штраф в размере 4 базовых величин (160 рублей в настоящее время).

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