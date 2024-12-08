ВСУ отбросили россиян у Великой Новоселки 8.12.2024, 9:46

Украинская армия продвинулась также в Курской области.

Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и, как сообщается, имели успех вблизи Великой Новоселки, где восстановили ранее утраченные позиции. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Торецка и Покровска.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Украинские воины недавно продвинулись в районе главного «украинского плацдарма» в Курской области.

Геолокационные кадры от 7 декабря показывают, что ВСУ продвинулись в центре Погребков и, вероятно, взяли под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину (все - северо-западнее Суджи).

Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ продвинулись в южной части Плехово, а также вблизи Новоивановки и Малой Локни. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Украинский военнослужащий, действующий в Курской области, 7 декабря заявил, что войска РФ приступили к второй фазе контрнаступательной операции по вытеснению ВСУ из Курской области.

Спикер украинской бригады, действующей на Курском направлении, сообщил, что путинские войска атакуют механизированными колоннами, но во время этих штурмов ВСУ успешно уничтожают бронетехнику врага.

Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Дарьино (юго-восточнее Коренево).

Новоназначенный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил 7 декабря, что намерен провести встречи с жителями региона, которые неделями протестовали из-за отношения Кремля к украинскому вторжению в область.

«Путин назначил Хинштейна вместо бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова 5 декабря и, похоже, ищет козла отпущения в виде Смирнова за то, что Россия не смогла адекватно ответить на вторжение», - пишут эксперты ISW.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжили наземные атаки на севере Харьковской области, но не продвинулись.

Войска РФ продолжали атаковать вдоль международной границы в Харьковской области в направлении Казачьей Лопани и Высокой Яруги, а также возле Липцев, Волчанска и Тихого 6 и 7 декабря.

Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Волчанском направлении, заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в украинский тыл, и что враг продолжает нести большие потери, но имеет достаточно сил, чтобы продолжать штурм.

Спикер также отметил, что украинские тепловизоры легче обнаруживают российский личный состав и технику в холодную погоду.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись к западу вдоль моста через реку Оскол вдоль дороги Р-79 Кругляковка - Купянское шоссе к западу от Кругляковки, и к северу от пгт. вдоль восточного берега реки.

Российский «военкор» 7 декабря заявил, что войска РФ продвинулись восточнее Зеленой Рощи (к западу от Сватово), однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали штурмы в районе Западного и Масютовки, возле Колесниковки, Загрызово, Зеленой Рощи, Надежды, Лозовой, Богуславки, Копанки, Твердохлебово, Грековки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Заречного и Торского 6 и 7 декабря.

6 декабря российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Торского и неопределенного российского плацдарма возле реки Оскол.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают, что путинские войска недавно провели усиленный механизированный штурм размером во взвод в составе 5 единиц бронетехники к юго-востоку от Дибровы (юго-западнее Кременной).

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор 7 декабря заявил, что оккупанты значительно увеличили использование беспилотников на Луганском направлении с 40-60 БПЛА в сутки до более 100 в сутки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Украинские и российские источники ISW не сообщали о боях на Северском направлении 7 декабря. Российский источник утверждал, что позиционные бои в этом районе продолжались 6 декабря.

Войска РФ 7 декабря продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

Российские оккупанты атаковали в центре Часового Яра возле Огнеупорного завода, вблизи Калиновки, Белой Горы и Ступочек 6 и 7 декабря.

Командир украинского батальона беспилотников заявил, что враг продолжает штурм малыми группами пехоты для обнаружения слабых мест в обороне ВСУ в районе Часового Яра, несмотря на холодную погоду.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись в центральной и юго-западной части Торецка.

Российский «военкор» утверждал, что путинские войска продвинулись на 800 метров в северной части Торецка, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики вели наступательные действия под самим Торецком, возле Делиевки, Щербиновки и Нелиповки 6 и 7 декабря.

Войска РФ недавно продвинулись на Кураховом направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись в восточной части Зари (к северо-западу от Курахово) и захватили Новодмитровку (восточнее Зари).

7 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Берестки (к северу от Курахово и на северном берегу Кураховского водохранилища), но в ISW оценивают, что войска РФ оккупировали село еще 27 ноября.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска продвинулись в пределах Курахово и вблизи Солнцевки и Старых Тернов, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ вели наступательные действия под самым Курахово, возле Солнцевки, Зари, Старых Тернов, Дачного и Дальнего 6 и 7 декабря.

Украинский офицер, действовавший на Кураховском направлении, 7 декабря сообщил, что военное командование РФ держит в этом районе большую группировку, и войска РФ используют легкую небронированную технику: вездеходы, мотоциклы, багги и пикапы для транспортировки личного состава в районы сосредоточения.

Российские захватчики 7 декабря продолжили наступательные действия на Угледарском направлении, но не продвинулись.

Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ захватили Сухие Ялы, продвинулись возле Успеновки и якобы провели оперативное окружение сил ВСУ в Ганновке (к северо-востоку от Угледара), но в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты вели наступательные действия в районе Елизаветовки и Романовки, возле Ганновки, Веселой Рощи, Успеновки, Константинопольского, Сухих Ял и Разлива 6 и 7 декабря.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ ведут боевую разведку вблизи Успеновки, а ВСУ контратакуют к северо-востоку от населенного пункта.

Сообщается, что Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции вблизи Великой Новоселки 7 декабря.

Российские блогеры заявили 6 декабря, что путинские войска отступили из Нового Комара (к северо-востоку от Великой Новоселки) в район вдоль Т-0518 Большая Новоселка - Богатырское шоссе после успешных украинских контратак.

Войска РФ вели наступательные действия в районе Нескучного, возле Новодаровки, Новоселки и в сторону Тремировки, а также возле Новых Комаров, Новоселки и возле Раздольного 6 и 7 декабря.

Представитель украинской бригады, действующей на Времевском направлении (Великая Новоселка), 7 декабря заявил, что оккупанты пытаются перекрыть наземные пути связи, которые соединяют обороняющиеся на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки группировки ВСУ.

»Южная ось»

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки в западной части Запорожской области вблизи Новоданиловки, Малой Токмачки и Белогорья 6 и 7 декабря, но не продвинулись.

Вооруженные силы Украины 7 декабря опубликовали видео удара беспилотника ВСУ, уничтожившего российский ЗРК «Тор-М2» на Запорожском направлении.

ВСУ продвинулись в Курской области и имели успех возле Великой Новоселки: карты ISW

7 декабря российские захватчики продолжили атаки на Днепровском направлении, но не продвинулись.

В Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что приоритетом врага на Днепровском направлении являются острова в устье Днепра.

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