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На продажу выставили повседневное авто Энцо Феррари

  • 8.12.2024, 10:16
На продажу выставили повседневное авто Энцо Феррари

Эксклюзивный автомобиль стоит $865 тысяч.

В США продается купе Ferrari 330 GT 1962 года. Его оценили в 865 000 долларов, хотя обычно подобные авто в несколько раз дешевле. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Дело в том, что это личное авто Энцо Феррари. Легендарный конструктор и многолетний руководитель Ferrari эксплуатировал это авто в течение двух лет.

Этот Ferrari 330 GT 2+2 был одним из ранних прототипов модели. После начала серийного производства его передали в корпоративный автопарк и Энцо Феррари выбрал его в качестве повседневного авто.

В 1964 году купе Ferrari отправили за океан и передали дилеру Луиджи Чинетти. Спортивное авто несколько раз переходило из рук в руки, а в 2018 году прошло реставрацию.

Ferrari 330 GT 2+2 отличается элегантным кузовом от ателье Pininfarina и спицованными колесами Borani. Его салон отделан кожей и деревом.

Под капотом Ferrari 330 GT 2+2 установлен 4,0-литровый V12 мощностью 300 сил, дополненный спортивным выхлопом Ansa Marmitte. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.

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