Самое известное произведение в жанре фэнтези полностью выходит на белорусском языке

Самое известное произведение в жанре фэнтези полностью выходит на белорусском языке2
- 8.12.2024, 10:34
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Старт продаж начнется 20 декабря.
Скоро классику мирового фэнтези — легендарную трилогию Джона Толкина «Валадар Пярсцёнкаў» можно будет прочитать целиком на белорусском языке. Издательство «Янушкевич» открыло предзаказ на третью, заключительную книгу «Валадар Пярсцёнкаў. Вяртанне Караля».
Это первое лицензионное белорусское издание самого известного произведения в жанре фэнтези. Переводчик Игорь Куликов.
Предзаказ будет действовать с 5 по 16 декабря включительно. С 17 декабря издательство начнет рассылать предзаказы по почте. Обычный старт продаж начнется 20 декабря.
Предварительный заказ можно оформить на сайте издательства или через сайт Allegro.