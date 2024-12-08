Зеленский в Париже встретился с канцлером Австрии
- 8.12.2024, 10:42
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Одной из тем была энергетическая безопасность Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Париж встретился с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram в субботу, 7 декабря.
«Поблагодарил за поддержку Украины. Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора», - сказал президент Украины.
Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на продление помощи в следующем году, в частности, в гуманитарном разминировании, лечении и реабилитации раненых гражданских, а также заинтересована в участии австрийских компаний в восстановлении страны.
Канцлер Австрии заверил в продлении помощи Украины и поддержании санкционного давления на Россию. В частности, одной из тем, обсужденных во время встречи, была энергетическая независимость Европы от российских энергоносителей.
Зеленский и Негаммер уделили особое внимание шагам, которые следует предпринять, чтобы принудить Россию к установлению длительного и справедливого мира.
Президент также пригласил Австрию присоединиться к совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.