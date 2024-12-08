Два ассиста Алексея Протаса помогли «Вашингтону» победить «Монреаль» 8.12.2024, 10:50

Алексей Протас

Белорусский форвард заработал показатель полезности «+1».

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на чужом льду обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пишет betnews.by.

Монреаль — Вашингтон — 2:4 (Ньюхук, 11:09, Кофилд, 16:00; Дюбуа, 20:33, Уилсон, 47:10, 51:49, Строум, 53:49-бол.).

Белорусский форвард Алексей Протас в своем 200-м поединке в НХЛ дважды ассистировал Тому Уилсону, чем помог «Вашингтону» совершить камбэк со счета 0:2 и утвердиться на вершине Восточной конференции с 40 очками в 27 матчах.

Протас провел на льду 14 минут 45 секунд, набрал 2 очка, нанес 3 броска, сделал 1 перехват и заработал показатель полезности «+1».

Всего у Big Pro 24 (9+15) очка в сезоне и 79 (22+57) баллов в 200 матчах за карьеру в НХЛ.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в пятницу, 13 декабря, в гостях у «Коламбуса».

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