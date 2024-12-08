Рафал Тшасковский представил основы своей предвыборной кампании 8.12.2024, 10:59

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Рафал Тшасковский

Кандидат от правящей коалиции заверил, что будет президентом для всех поляков.

Мэр польской столицы Рафал Тшасковский на съезде Гражданской коалиции в Гливице представил некоторые элементы своей президентской кампании, сообщает «Польское радио».

Кандидат от правящей коалиции заверил, что будет президентом для всех поляков, а не для одной партии. Излагая свое видение президентства, Рафал Тшасковский заявил, что полякам нужны единство, спокойствие и солидарность.

«Я верю в Польшу, где открытая рука побеждает сжатый кулак. Я верю в Польшу, которая смотрит в будущее. Я верю в Польшу, в которой сильный всегда поможет слабому», - сказал Рафал Тшасковский.

По его словам, власти в Польше «должны укрепить демократию и убедиться, что все обещания, данные перед выборами 15 октября, будут выполнены». При этом он заявил о необходимости ускорить и реализовать изменения, объявленные в Польше.

«С этого места я хотел бы заявить, что нам нужно подготовить целый пакет законов, которые будут готовы для того, чтобы в первые же часы, в первые дни, когда мы победим на президентских выборах, внести изменения, которые для нас наиболее важны. Все это должно быть готово, потому что нам нужно ускорение, мы покажем не только то, что показываем все время, а именно решимость, но и продемонстрируем эффективность. Потому что сегодня – это самое важное», - сказал Рафал Тшасковский.

В своей речи кандидат в президенты заявил, что последнее слово в вопросах здоровья должно оставаться за женщинами. Таким образом он дал понять, что одним из важных пунктов его предвыборной программы будет вопрос об абортах.

Значительную часть своего выступлении Рафал Тшасковский посвятил энергетической трансформации. Среди прочего, он подчеркнул, что этот переход должен осуществляться за счет энергетических компании, а не только обычных налогоплательщиков.

Рафал Тшасковский также указал на необходимость консолидации нации, восстановления конкурентоспособности польской экономики, снижения процентных ставок и увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

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