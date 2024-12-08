Кремль готовится к резкому падению цен на нефть 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

8.12.2024, 11:07

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В игру вступили США и Саудовская Аравия.

Рынок нефти в ближайшие 2 года столкнется со снижением цен, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Возможной перспективой», по его словам, может стать падение котировок сорта Brent до $60 — то есть почти на 15% по сравнению с текущими уровнями.

Риски для рынка нефти на 2025–26 гг исходят со стороны США и Саудовской Аравии, сообщил Сечин, выступая на 17-м Веронском евразийском экономическом форуме.

Соединенные Штаты могут увеличить добычу на 400–600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания избранного президента США Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%.

А Саудовская Аравия обладает свободными мощностями на 1 млн баррелей в день.

«Как они будут использованы — тоже серьезный фактор», — сказал Сечин.

«Мы должны исходить из стабильности работы и учитывать эти проблемы. Будет цена выше — хорошо, но готовиться мы должны к более взвешенным решениям», — сказал глава «Роснефти».

По словам Сечина, чтобы «минимизировать риски», в бюджет компании заложена еще более низкая цена — $45–50 за баррель российского сорта Urals.

Это почти на 30% меньше, чем баррели из РФ стоят сейчас — $63,48, по данным Минэкономразвития на ноябрь.

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