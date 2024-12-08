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Повстанцы вошли в здание центрального телевидения Сирии

  • 8.12.2024, 11:16
  • 3,192
Повстанцы вошли в здание центрального телевидения Сирии

Чтобы объявить о падении режима Асада и победе революции.

Сирийские повстанцы сегодня, 8 декабря, вошли в столицу страны Дамаск, в которой не было никаких признаков развертывания правительственной армии. Диктатор Башар аль-Асад на борту самолета вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Повстанцы начали брать под контроль офисы государственных СМИ, чтобы «транслировать объявление о победе над Асадом».

Здание центрального телевидения Сирии тоже находится под контролем повстанцев.

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