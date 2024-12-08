Что лечит имбирь: названы шесть полезных свойств 8.12.2024, 11:42

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А еще он полезен при диете для похудения.

Исследования показали, что имбирь может быть полезен для здоровья, в том числе для пищеварения, здоровья сердца и менструальных болей.

Имбирь содержит полезные компоненты, включая гингеролы и шогаолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, пишет Verywellhealth.

1. Облегчает тошноту и рвоту

Имбирь изучался на предмет его противорвотных свойств при беременности, тошноте и рвоте, вызванных химиотерапией, но он подходит для любой формы тошноты в целом. Механизм действия заключается в том, что гингеролы и шогаолы воздействуют на серотониновые рецепторы в желудке, увеличивая его опорожнение желудка.

2. Содержит антиоксиданты

Добавки имбиря оказали значительное понижающее действие на маркеры окислительного стресса (дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов в организме).

3. Может помочь с пищеварением

Имбирь может помочь облегчить дискомфорт, связанный с проблемами пищеварения, включая:

Отрыжка

Вздутие живота

Запор

Газы

Изжога

Расстройство пищеварения

Тошнота

Исследования добавок имбиря показали, что они могут улучшить опорожнение желудка, избавляя от вздутия живота и газов.

Исследование показало, что добавление имбиря в течение четырех недель уменьшило симптомы расстройства пищеварения. Люди, принимающие добавки имбиря, сообщили об уменьшении боли в животе, вздутия живота, отрыжки, тошноты и изжоги. Другое исследование с участием людей с рассеянным склерозом показало, что добавление имбиря уменьшило частоту и тяжесть запоров, тошноты и вздутия живота.

4. Уменьшает боль при артрите

Остеоартрит возникает, когда суставная ткань (хрящ) со временем разрушается, что приводит к скованности, отеку и боли. Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует синовиальную ткань организма в суставах, что приводит к боли и воспалению в суставах. Оба состояния связаны с воспалением и болью.

Исследования показали, что имбирь снижает уровень боли при этих заболеваниях.

По данным Фонда артрита, эксперты рекомендуют принимать около 250 мг имбиря три или четыре раза в день при артрите. Начинайте с меньших доз и постепенно увеличивайте их, не превышая 4000 мг в день.

5. Может снижать уровень холестерина

Высокий уровень холестерина является фактором риска ишемической болезни сердца. Метаанализ показал, что добавление имбиря улучшило липидный профиль, включая уровни триглицеридов (жира в крови), холестерина липопротеинов низкой плотности (считается «плохим» холестерином) и холестерина липопротеинов высокой плотности (считается «хорошим» холестерином).

6. Может облегчить менструальную боль

Болезненные менструальные спазмы известны как дисменорея. Имбирь может помочь уменьшить боль, связанную с дисменореей.

Метаанализ показал, что добавка имбиря дозой от 750 до 2000 мг в течение первых трех-четырех дней менструации может эффективно уменьшить боль, связанную с менструальными спазмами.

Другие новости о пользе имбиря

Имбирь давно известен, как натуральное средство для борьбы с инфекциями. Он хорош для профилактики или лечения вирусных респираторных заболеваний.

Также имбирь известен как средство для контроля сахара в крови у людей с диабетом. А еще он полезен при диете для похудения.

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