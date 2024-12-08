Арестован бывший министр обороны Южной Кореи 8.12.2024, 12:14

Ким Йон Хен

Фото: Yonhap

Он поддержал введение военного положения в стране.

Южнокорейская прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ён Хёна по подозрению в причастности к объявлению президентом Юн Сон Ёлем военного положения во вторник, 3 декабря. Об аресте со ссылкой на местные СМИ сообщает The Guardian.

Ким Ён Хёль, который в среду подал в отставку, рассматривается как центральная фигура в кратком объявлении военного положения в Южной Корее. В документах об импичменте Юн Сон Ёлема, подготовленных южнокорейской оппозицией, прямо указывается на то, что именно министр обороны предложил президенту ввести военное положение.

66-летний Ким Ён Хёль — бывший генерал армии, который присоединился к предвыборной команде Юн Сон Ёлема в 2022 году. Он входит в состав так называемой «фракции Чунгам» — группы в ближайшем окружении президента, состоящей из выпускников средней школы Чунгам в районе Ынпхёнгу в Сеуле. Ким окончил эту школу на год раньше Юна.

По оценкам некоторых корейских СМИ, Ким Ён Хёль сыграл ключевую роль в переезде президентского офиса в здание Министерства национальной обороны. После победы Юн Сон Ёлема на выборах Ким Ён Хёль был назначен директором Службы безопасности президента. Министром обороны последний стал в августе нынешнего года. И уже тогда некоторые оппозиционные парламентарии высказали подозрения, что его назначение стало частью заговора администрации Юна по введению военного положения.

Ким Ён Хёль добровольно явился в прокуратору Центрального округа Сеула в половине второго ночи в воскресенье, 8 декабря. Известно, что его уже допросила специальная следственная группа.

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