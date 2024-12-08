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В Дамаске повстанцы снесли памятник отцу сирийского диктатора Хафизу Асаду

  • 8.12.2024, 12:22
В Дамаске повстанцы снесли памятник отцу сирийского диктатора Хафизу Асаду

Ранее аналогичную статую снесли в городе Хама.

В Дамаске повстанцы снесли памятник Хафезу Асаду — предыдущему сирийскому диктатору и отцу нынешнего — Башара Асада — который ранее в спешке скрылся в неизвестному направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

До того стало известно, что аналогичный памятник Асаду-старшему снесли в сирийском городе Хама. А все, что осталось от статуи, повстанцы долго волокли по земле, привязанные к автомобилям.

Хафез Асад захватил власть в Сирии в результате военного переворота в 1970 году и правил вплоть до своей смерти в 2000 году.

Затем к власти пришел его сын, Башар Асад, который правил Сирией более двух десятилетий, пока его режим не рухнул в результате вооруженного восстания в ноябре-декабре 2024 года.

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