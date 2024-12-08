В Дамаске повстанцы снесли памятник отцу сирийского диктатора Хафизу Асаду
- 8.12.2024, 12:22
Ранее аналогичную статую снесли в городе Хама.
В Дамаске повстанцы снесли памятник Хафезу Асаду — предыдущему сирийскому диктатору и отцу нынешнего — Башара Асада — который ранее в спешке скрылся в неизвестному направлении.
Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
👀 В Дамаску зносять пам'ятник батькові сирійського диктатора —Хафезу Асаду pic.twitter.com/nBPnFApFzC— NV (@tweetsNV) December 8, 2024
До того стало известно, что аналогичный памятник Асаду-старшему снесли в сирийском городе Хама. А все, что осталось от статуи, повстанцы долго волокли по земле, привязанные к автомобилям.
This statue of the late Syrian president, Hafez Assad, the father of current leader Bashar Assad, was torn down in the city of Hama after rebels took control. pic.twitter.com/iX4JiV5kCN— DW News (@dwnews) December 7, 2024
Хафез Асад захватил власть в Сирии в результате военного переворота в 1970 году и правил вплоть до своей смерти в 2000 году.
Затем к власти пришел его сын, Башар Асад, который правил Сирией более двух десятилетий, пока его режим не рухнул в результате вооруженного восстания в ноябре-декабре 2024 года.