В Дамаске повстанцы снесли памятник отцу сирийского диктатора Хафизу Асаду 8.12.2024, 12:22

Ранее аналогичную статую снесли в городе Хама.

В Дамаске повстанцы снесли памятник Хафезу Асаду — предыдущему сирийскому диктатору и отцу нынешнего — Башара Асада — который ранее в спешке скрылся в неизвестному направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

👀 В Дамаску зносять пам'ятник батькові сирійського диктатора —Хафезу Асаду pic.twitter.com/nBPnFApFzC — NV (@tweetsNV) December 8, 2024

До того стало известно, что аналогичный памятник Асаду-старшему снесли в сирийском городе Хама. А все, что осталось от статуи, повстанцы долго волокли по земле, привязанные к автомобилям.

This statue of the late Syrian president, Hafez Assad, the father of current leader Bashar Assad, was torn down in the city of Hama after rebels took control. pic.twitter.com/iX4JiV5kCN — DW News (@dwnews) December 7, 2024

Хафез Асад захватил власть в Сирии в результате военного переворота в 1970 году и правил вплоть до своей смерти в 2000 году.

Затем к власти пришел его сын, Башар Асад, который правил Сирией более двух десятилетий, пока его режим не рухнул в результате вооруженного восстания в ноябре-декабре 2024 года.

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