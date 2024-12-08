«Скидка — минус одна копейка» 8.12.2024, 12:31

Белорус обнаружил «щедрое» предложение в магазине.

Признавайтесь: вы любите скидки? Радует ли вас хотя бы небольшое, но все-таки уменьшение стоимости, пусть даже в несколько рублей? Готовы ли вы совершить незапланированную покупку, если видите горящий другим цветом ценник? А что, если вам предложат приобрести товар со скидкой… в одну белорусскую копейку? Поведетесь на такое щедрое предложение? А ведь именно такую акцию обнаружил читатель «Онлайнер» в одном из столичных магазинов.

Речь о супермаркете «Гиппо» на улице Городецкой. Именно здесь минчанин заметил на полке акционный товар — спред «Хуторской» (если вдруг не знаете, это растительный аналог сливочного масла). Упаковка весом 450 грамм была помечена яркой этикеткой с надписью «Суперцена»: вместо 4 рублей 60 копеек — 4,59! Выгода — целая копейка!

— Уже не первый раз вижу подобные предложения, — признался читатель. — Расчет на то, что покупатель, увидев «Суперцену», даже не посмотрит на размер этой самой «скидки».

Читательница Юлия заметила в «Гиппо» еще более интересную «Суперцену»: кофе Nescafe Classic Crema весом 95 грамм стали продавать по 9,99 рубля вместо… все тех же 9,99 рубля. Да-да, вы не ослышались: здесь скидка составила 0 рублей. То же самое касается и растворимого кофе от Nescafe весом 190 грамм за 18,99 рубля.

В Пинске маркетологи пошли еще дальше: в магазине «Доброцен» товар недели — коробочку конфет Merci — по скидке предлагают за 13,69 рубля вместо 5,50. Надеемся, что это всего лишь опечатка, а не тайный заговор мирового правительства.

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