Видеофакт: Украинский спецназ ворвался с тыла на позиции россиян

Видеофакт: Украинский спецназ ворвался с тыла на позиции россиян3
- 8.12.2024, 12:40
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Оккупантов удалось застать врасплох.
Силы спецопераций Украины (ССО) ворвались с тыла на позиции РФ на фронте. Оккупантов удалось застать врасплох.
Об этом сообщают Силы специальных операций Украины (ССО).
«На днях операторы 3-го полка ССО зачистили вражеские позиции, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил безопасности и обороны Украины», - говорится в сообщении.
По данным военных, бой завязался, когда тактическая группа ворвалась на позиции врага.
«Операторы ССО уничтожили трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен. Во время специальных действий, враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских дрона Mavic», - добавили в ССО.
После успешно выполненного задания, группа отошла с одним раненым.