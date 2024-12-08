Видеофакт: Украинский спецназ ворвался с тыла на позиции россиян 3 8.12.2024, 12:40

6,456

Оккупантов удалось застать врасплох.

Силы спецопераций Украины (ССО) ворвались с тыла на позиции РФ на фронте. Оккупантов удалось застать врасплох.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины (ССО).

«На днях операторы 3-го полка ССО зачистили вражеские позиции, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил безопасности и обороны Украины», - говорится в сообщении.

По данным военных, бой завязался, когда тактическая группа ворвалась на позиции врага.

«Операторы ССО уничтожили трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен. Во время специальных действий, враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских дрона Mavic», - добавили в ССО.

После успешно выполненного задания, группа отошла с одним раненым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com