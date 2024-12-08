CNN: Внезапно пропавшего Асада усиленно ищут 8.12.2024, 12:49

7,884

Башар Асад

Повстанцы допрашивают сирийских военных и сотрудников разведки.

Сирийские повстанцы объявили Дамаск освобожденным. Режим Башара Асада пал, президента активно ищут после внезапного бегства из столицы.

Как пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники, ведутся активные поиски Асада. Повстанцы допрашивают сирийских военных и сотрудников разведки, которые могли знать о его передвижении.

Сирийского лидера никто не видел и не слышал публично после того, как повстанцы вошли в столицу рано утром в воскресенье.

Журналист Барак Равид заявил, что Асад покинул Дамаск около полуночи вчера вечером и вылетел на российскую базу в Сирии с намерением продолжить оттуда движение в Москву. Непонятно, покинул ли он Сирию.

Представитель США сообщил журналисту, что американцы отследили, как Асад покидал Дамаск прошлой ночью. Ожидалось, что он планировал лететь в Москву.

Бойцы вошли на территории президентского дворца. Издание отмечает, что повстанцы стреляли в воздух, празднуя освобождение Дамаска. В телевизионном заявлении повстанцы объявили сирийскую столицу Дамаск освобожденной.

«Дамаск был освобожден, тиран Башар аль-Асад был свергнут, а угнетенные заключенные в тюрьмах режима были освобождены», - сказал спикер, читая заявление в окружении примерно десятка других повстанцев.

«Да здравствует свободная Сирия для всех сирийцев», - добавил он.

Сирийские повстанцы ранее утверждали, что они взяли под контроль печально известную военную тюрьму Сайдная к северу от Дамаска, согласно заявлению в воскресенье. Сколько еще тюрем в столице, неизвестно.

Amnesty International назвала эту тюрьму «застенком людей» в отчете 2017 года после широкого документирования массовых повешений там.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com