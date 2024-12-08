Израиль подтвердил развертывание своих войск в буферной зоне на границе с Сирией 8.12.2024, 13:06

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Это произошло после того, как повстанцы вошли в Дамаск.

Израиль ввел свои войска в буферную зону и в несколько других мест на границе с Сирией. Это произошло после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск.

Об этом сообщается в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильская армия объяснила такие действия «обеспечением безопасности израильтян и общин на Голанских высотах».

«Отмечаем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. Однако будет продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 8 декабря, СМИ сообщали, что израильские танки пересекли границу с Сирией после того, как режим Башара Асада официально пал, а повстанцы зашли в Дамаск.

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