Израиль подтвердил развертывание своих войск в буферной зоне на границе с Сирией
- 8.12.2024, 13:06
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Это произошло после того, как повстанцы вошли в Дамаск.
Израиль ввел свои войска в буферную зону и в несколько других мест на границе с Сирией. Это произошло после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск.
Об этом сообщается в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская армия объяснила такие действия «обеспечением безопасности израильтян и общин на Голанских высотах».
«Отмечаем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. Однако будет продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что сегодня, 8 декабря, СМИ сообщали, что израильские танки пересекли границу с Сирией после того, как режим Башара Асада официально пал, а повстанцы зашли в Дамаск.