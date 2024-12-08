Эрдоган преподал урок отсталому и дикому Путину Анатолий Несмиян

8.12.2024, 13:25

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«Спецоперацию» в Сирии провели за 11 дней.

Эрдоган продемонстрировал своему отсталому и дикому партнеру, как нужно в 21 веке проводить СВО за три дня. Точнее, за одиннадцать. Обошелся без мясных штурмов и прочего антуража. Без взятых с боем стратегических сараев и подвалов. И главное - с достижением окончательного результата. Причем собственная армия в мероприятии принимала крайне ограниченное и опосредованное участие.

Для Эрдогана результат, кстати, очень значимый. Теперь у него появилась возможность решить проблему сирийских беженцев, создававших ему нешуточные сложности во всех пограничных провинциях. Скорее всего, в ближайшем будущем им поставят условие возвращения обратно в Сирию. Три миллиона беженцев - это очень серьезно, и точно угроза. Это вам не НАТО на пороге, это уже внутри страны.

Теперь у Турции есть вариант, как решить эту сложную и достаточно угрожающую ее безопасности задачу.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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