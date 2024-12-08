Белорусов призвали отказаться от популярной практики с новогодними гирляндами

Белорусов призвали отказаться от популярной практики с новогодними гирляндами7
- 8.12.2024, 13:34
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В МЧС предложили другой способ сделать елку «ярче, чем у соседа».
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси призвали белорусов «с умом» подходить к выбору электрической гирлянды, которой многие украшают новогоднюю елку, а также окна в своих домах и квартирах. В ведомстве дали свои рекомендации, как сделать елку «ярче, чем у соседа», и при этом соблюсти необходимые меры безопасности.
Так, в МЧС посоветовали никогда не оставлять электрическую гирлянду включенной без должного присмотра. А ведь у многих белорусов уже с начала декабря праздничные «огоньки» светятся на окнах едва ли не круглые сутки. Между тем, это грозит не только долее существенными счетами за электричество, но, по словам спасателей, и создает риск возникновения пожара.
«Причина проста – если случится резкий перепад напряжения, может произойти короткое замыкание и возгорание», — объяснили в МЧС и призвали белорусов обязательно выключать гирлянды на ночь, а также, уходя из дома.
В ведомстве также дали практические рекомендации, на что следует обратить внимание при покупке новогодней гирлянды:
Упаковка: на ней в обязательном порядке должна быть прописана основная информация о гирлянде на русском языке – название, фирма-изготовитель, длина, допустимые параметры мощности и напряжения, а также назначение (то есть можно ли конкретно эту гирлянду использовать для украшения елки или, например, вывешивать на улице).
Обязательное наличие сертификата соответствия товара.
Категорически запрещается, по словам специалистов, использовать гирлянды:
с поврежденными проводами,
без лампочек.
Более того, как отметили в МЧС, на безопасность световой гирлянды влияет даже то, насколько устойчиво и прочно стоит ваша новогодняя елка.
Так, если она недостаточно хорошо зафиксирована, она может накрениться и начать падать, в результате чего гирлянда натянется, что может спровоцировать замыкание проводов.
В МЧС также дали полезный совет тем, кто хочет, «чтобы елка была ярче, чем у соседа». Как пояснили спасатели, для этого вовсе не нужно вешать на елку как можно больше гирлянд и одновременно включать их в сеть.
«Достаточно купить одну мощную, чтобы не спровоцировать перегрузку электрической сети, а в последующем пожар», — посоветовали специалисты.
Между тем, обмотать вокруг елки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удается с первого раза.