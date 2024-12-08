Премьер Сирии рассказал, что будет с российскими военными базами после падения режима Асада 8.12.2024, 13:42

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Их судьбу решат новые власти страны.

Вопрос российского военного присутствия в Сирии после падения режима диктатора Башара Асада будет решаться новыми властями страны.

На данный момент осуществляется переход власти к оппозиционным силам, до формирования нового правительства все старые министры остаются в Дамаске и продолжают работу.

Об этом заявил премьер-министр Сирии Мухаммад аль-Джалали в интервью телеканалу Al Arabiya. Он добавил, что не знает, где находится Асад и что в последний раз контактировал с ним вечером 7 декабря.

По словам главы сирийского правительства, вся власть в стране после падения режима Асада переходит к повстанцам. Именно они будут решать все накопившиеся вопросы, включая военное присутствие РФ в Сирии.

«Этот вопрос (российского военного присутствия в Сирии. – Ред.) не входит в мою юрисдикцию, он будет решен новой властью на следующем этапе», – подчеркнул аль-Джалали.

Россия сохраняла свое военное присутствие в Сирии и поддерживала режим Асада в течение почти десяти лет.

Сам глава правительства уверил, что не намерен покидать страну и готов «поддержать дальнейшее управление государственными делами».

«Мы готовы сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Мы протягиваем руку каждому сирийскому гражданину, который желает сохранить государство и верит, что Сирия – для всех сирийцев», – подчеркнул глава сирийского правительства.

Аль-Джалали также заявил, что надеется, что «все будут действовать разумно».

На данный момент сирийское правительство ведет переговоры с лидерами повстанцев, в частности с главой «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков.

«Он (аль-Джулани. – Ред.) сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий», – отметил премьер-министр, подчеркнув, что получил гарантии безопасности и для министров правительства Сирии.

Где находится на данный момент Асад, по словам аль-Джалали, он не знает: в последний раз они контактировали вечером 7 декабря. Неизвестно ему также местонахождение министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и главы МИД Бассама Саббага.

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