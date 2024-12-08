«Да что там происходит?»: видео из Бреста вызвали много вопросов у белорусов 10 8.12.2024, 13:50

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Странные персонажи ходят по улицам.

В TikTok опубликовали видео, на которых показали фрагменты празднования 85-летия Брестской области. Образы попавших в кадры людей вызвали много вопросов у комментаторов, пишет «Телеграф».

Так, на одном из видео показали человека, предположительно, в скафандре космонавта, который неспешно гулял среди людей в обычной одежде, привлекая их взгляды.

На втором «персонажей» уже больше: девушка с крыльями аиста, человек с красной розой на голове и не только.

На третьем ролике можно было увидеть, вероятно, ангела, державшего праздничную эмблему. Все видео сопровождала загадочная музыка.

«Да что там происходит?» — спросила комментаторша под одним роликом.

«А кто главный режиссер этого праздника?» — поинтересовался другой.

«Судя по всему, Дэвид Линч», — ответили ему.

Дэвид Линч — американский кинематографист и режиссер фильмов, характерные черты творчества которого — сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности.

Кому-то образ космонавта понравился: «Клевый костюм».

«Вот этот скафандр разработан в Белорусском НИИ», — предположил еще один пользователь TikTok.

«Сон при температуре 38,5», — написал под другим роликом юзер.

Кто-то пожаловался, что праздник организовали только в областном центре: «День рождения области, а праздник только в самом Бресте. Другие города — это так… Обидно»

«Сегодня была, очень все душевно, спасибо за праздник!!!» — поблагодарила другая пользовательница TikTok.

«Бал сатаны нервно курит», — поделился видением третий.

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