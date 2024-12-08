Президент Грузии обвинила Россию в использовании титушек на протестах в Тбилиси 4 8.12.2024, 14:07

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Зурабишвили опубликовала видео с одним из нападений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в использовании титушек на протестах в Тбилиси. Молодые люди спортивного телосложения, по ее словам, преследуют мирных жителей на улицах грузинской столицы.

Они нацеливаются на политиков, журналистов и публичных лиц и врываются в офисы оппозиции, где устраивают погромы. Об этом Зурабишвили написала в своем аккаунте в сети X.

«Сегодня вечером (твит написан 7 декабря. – Ред.) российский режим снова взялся за дело в Тбилиси – преследует мирных жителей, спасающихся от террора, на улицах, нападает на политиков, СМИ, деятелей искусства… Выламывает двери офисов оппозиции, чтобы провести облавы и избить политиков внутри», – отметила президент Грузии.

Учитывая, что руководящую партию в Грузии – «Грузинскую мечту» – сами же грузины называют пророссийской, именно она, очевидно, стала «руками» российского режима в этой стране.

Зурабишвили также опубликовала видео с одним из нападений.

Кадры сняты в здании, куда зашло значительное количество одетых в черное мужчин с закрытыми лицами. На лестнице они окружают мужчину и начинают наносить ему удары.

Спустя мгновение мужчину валят с лестницы на пол, где несколько молодых людей жестоко избивают его, в том числе и ногами.

Еще одно видео с титушками опубликовал общественный активист из Тбилиси Николай Левшиц. По его словам, эти кадры были сняты на видеорегистратор.

На видео – около трех десятков мужчин с закрытыми лицами, они вооружены телескопическими палками.

Грузинская полиция неизвестным никак не препятствует. Правоохранители ограничились заявлением об возбуждении уголовного дела из-за нападения титушек на журналистов TV Pirveli.

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