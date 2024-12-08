Политолог: Призрак свергнутого Асада бродит по дворцу Лукашенко 8.12.2024, 14:16

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Фото: Getty Images

«Орешники» диктатору не помогут.

Призрак свергнутого диктатора Башара Асада уже бродит по дворцам Лукашенко и Путина, пишет историк и политолог Александр Фридман.

После падения диктатуры Башара Асада будущее Сирии выглядит сумрачно.

«Сирия имеет все шансы погрязнуть на годы в кровавом болоте гражданской войны и превратиться в «новую Ливию». Так что за радостью в Хомсе, Дамаске и Алеппо очень быстро последует отрезвление, а в Европу направятся толпы беженцев, которых в этот раз, вероятно, не пустят в ЕС», — считает аналитик.

Он отмечает, что крах Асада наносит серьезный удар по московско-тегеранской «оси зла».

По словам Фридмана, амбициозный фундаменталистский Иран оказался слабым региональным государством, а разгром иранского посольства в Дамаске может стать предвестником эпохальных перемен в самой Исламской Республике, чей режим держится на штыках Корпуса стражей исламской революции и других карательных подразделений.

Москва же потерпела, пожалуй, самое громкое внешнеполитическое поражение за пределами постсоветского пространства со времен войн в Югославии и еще раз наглядно показала, что является тигром, но бумажным тигром, пишет Фридман.

Аналитик считает крах Асада знаковым для других диктаторов.

«Судьба Асада (независимо от того, погиб он в авиакатастрофе или станет «новым Януковичем») еще раз подтверждает, что ход маятника истории можно замедлить (как это делает Путин все последние годы), но его нельзя остановить. Путин и Лукашенко никогда не поймут эту простую аксиому. Они могут продолжать запасаться «орешниками», но «орешники» не изгонят из их резиденций призрака… призрака свергнутого диктатора Башара Асада», — добавляет Фридман.

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