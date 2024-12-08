Axios: Макрон несколько дней убеждал Трампа встретиться с Зеленским в Париже
- 8.12.2024, 14:24
Окончательное решение американская сторона приняла накануне.
Президент Франции Эммануэль Макрон убедил избранного президента США Дональда Трампа встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.
Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника. Отмечается, что Трамп прилетел в Париж на открытие собора Нотр-Дам. В течение нескольких дней Макрон работал над тем, чтобы убедить его провести совместную встречу с Зеленским.
Один из источников сообщил, что сначала Трамп не хотел проводить встречу, но в конце концов согласился.
Другой источник, знакомый со встречей, сообщил, что она длилась 45 минут и была «хорошей и плодотворной». Источник также сообщил, что окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до этого.