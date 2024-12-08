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Обнаружен редкий 22-летний кабриолет Ford без пробега

  • 8.12.2024, 14:33
Обнаружен редкий 22-летний кабриолет Ford без пробега

Авто сохранилось идеально.

В США обнаружили идеально сохранившийся кабриолет Ford Thunerbird 2002 года. Редкая модель вообще не эксплуатировалась — это капсула времени. Сейчас ее выставили на аукцион Cars and Bids.

Продавец рассказал, что этот Ford Thunerbird приобрел его тесть 22 года назад (он собрал большую коллекцию автомобилей Ford) и сразу поставил в гараж. На его одометре высвечивается «калибровочный» пробег в 32 км, а на окне до сих пор приклеен чек-накладная на авто.

Кузов, салон и силовой агрегат Ford Thunerbird прекрасно сохранились. В авто родные шины и чистое днище.

Кабриолет Ford Thunerbird богато оснащен — его интерьер отделан кожей, есть съемная металлическая крыша, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений, CD-чейнджер на 6 дисков.

Ford Thunerbird последнего, одиннадцатого, поколения — довольно редкая модель. Его дизайн выдержан в стилистике оригинального Ford Thunderbird 1955 года, а под капотом установлен 3,9-литровый 252-сильный V8 от Jaguar. С 5-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 7,2 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

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