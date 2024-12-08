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Государственное телевидение Сирии объявило о падении режима Асада

  • 8.12.2024, 14:41
Государственное телевидение Сирии объявило о падении режима Асада

Послание к народу сопровождалось патриотической и революционной музыкой.

Сирийские повстанцы взяли под свой контроль государственное телевидение страны. Канал прервал регулярный эфир, чтобы объявить о падении режима Башара Асада, пишет CNN.

Сообщение о падении диктаторского режима Асада сопровождалось революционной и патриотической музыкой.

В эфире государственного вещателя провозгласили «победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада».

«Мы призываем великий сирийский народ защитить государственную и частную собственность», - говорилось в послании.

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