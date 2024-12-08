Bild: Ил-76 с Асадом был сбит через 40 минут после взлета 8.12.2024, 15:10

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По нему была выпущена ракета с военной базы.

В СМИ распространяется версия, что самолет Башара Асада был сбит во время бегства из Дамаска, пишет Bild.

Первоначально предполагалось, что Башар Асад вылетел около полуночи в Абу-Даби или на российскую базу. Теперь появилась новая версия: Асад летел не на частном самолете, а на военном Ил-76, и был сбит через 40 минут после взлета.

По данным Flightradar24, самолет вылетел из Дамаска в 04:59 по местному времени (01:59 UTC). Пункт назначения неизвестен. По пути на северо-запад в районе города Хомс Ил-76 внезапно и резко потерял высоту и исчез с радаров в воздушном пространстве Ливана. Запись полетных данных закончилась в 05:29 по местному времени (02:29 UTC).

Примерно в это время по самолету Асада была выпущена ракета с военной базы, на которой размещены системы ПВО и которую сирийская армия недавно оставила без боя.

Полетные данные содержат признаки крушения — быструю потерю высоты и скорости. Но подтверждений крушения или информации о том, был ли на борту самолета Асад, пока нет.

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