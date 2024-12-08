ВСУ зашли в Раздольное под Великой Новоселкой: армия РФ выбита

ВСУ зашли в Раздольное под Великой Новоселкой: армия РФ выбита5
- 8.12.2024, 15:19
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Штурмовая операция была проведена бойцами «Скалы».
Военнослужащие 425-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) «Скала» провели успешную операцию по зачистке села Раздольное в Донецкой области, расположенного недалеко от Великой Новоселки. Об этом стало известно из опубликованного батальоном видео, пишет «Диалог.UA».
В результате контратаки штурмовики уничтожили группу противника и взяли в плен двух российских военнослужащих.
Операция проводилась двумя группами по шесть бойцов каждая. Используя бронетехнику, они быстро заняли позиции в крайних домах села, несмотря на интенсивный обстрел из минометов, FPV-дронов-камикадзе и сбросов с квадрокоптеров.
По словам одного из участников боя, вражеские беспилотники атаковали их более 30-40 раз.
Сложности возникли уже на начальном этапе операции бойцы потеряли связь с командованием.
Командир взвода с позывным «Босс» лично отправился на место штурма с двумя военнослужащими, чтобы восстановить управление подразделением.
Достигнув позиции пешком и установив дополнительные антенны, ему удалось возобновить связь с командным пунктом, что позволило продолжить операцию.
Полный контроль над селом После того как интенсивность атак дронов противника снизилась, штурмовые группы начали зачистку села.
В ходе боя были уничтожены несколько очагов сопротивления оккупантов, укрывшихся в домах и подвалах. Захваченные в плен российские военнослужащие доставлены в сопровождении бойцов «Скалы».
После зачистки на смену штурмовым группам прибыла группа закрепления, а бойцы батальона вернулись в пункт дислокации. Тем не менее, по словам «Босса», противник не оставляет попыток вернуть контроль над селом, направляя малые пехотные группы для захвата крайних зданий.
Эти попытки пресекаются огнем и зачисткой со стороны штурмовых групп.
Официальные данные и карта DeepState
Согласно обновленной информации на карте DeepState по состоянию на 7 декабря 2024 года, Раздольное все еще отображается как оккупированное российскими войсками. В то же время соседнее село Новый Комар, освобожденное бойцами 48-й ОШБ, отмечено как отраженное.